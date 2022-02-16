بعد اختياره رجلا لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد.. مبابي يتحدث عن مستقبله

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كيليان مبابي رجلا لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وفاز باريس سان جيرمان على ريال مدريد بهدف دون مقابل على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 94 بطريقة رائعة.

وقال مبابي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "لم أقرر مستقبلي بعد، وأنا ألعب لباريس سان جيرمان واحد من أفضل الأندية في العالم".

وتابع "لن تؤثر تلك المباراة على مستقبلي، أنا لم أقرر بعد فقط أبذل أقصى ما لدي وفي الموسم المقبل سنرى ما سيحدث".

وأضاف "نحن نتحدث عن باريس سان جيرمان وريال مدريد فريقان كبيران ولكن أنا لاعب في صفوف باريس، وأنا دائما سعيد جدا".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن ريال مدريد قد توصل لاتفاق مع مبابي من أجل الانضمام للفريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب يوم 8 مارس على ملعب سانتياجو برنابيو.