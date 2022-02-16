مانشستر سيتي يدك شباك لشبونة بخماسية خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 00:03

كتب : FilGoal

صورة تقرير مانشستر سيتي أمام لشبونة

حسم مانشستر سيتي تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بصورة كبيرة بعد الفوز خارج ملعبه بخمسة أهداف دون مقابل أمام سبورتنج لشبونة.

وتقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد في مانشستر يوم 9 من شهر مارس المقبل.

وافتتح رياض محرز التسجيل قبل أن يسجل بيرناردو هدفين وفيل فودين هدف واختتم رحيم سترلينج التهديف لمانشستر سيتي.

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ولا بديل للفريق البرتغالي سوى الفوز بفارق أكثر من خمسة أهداف من أجل التأهل للدور التالي أو الفوز بفارق خمسة أهداف ولعب شوطين إضافيين بعد إلغاء قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض حال التعادل.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بضغط هجومي منذ الدقيقة الأولى مع محاولات من دفاع لشبونة للتماسك.

وسجل مانشستر سيتي أولى أهدافه في الدقيقة السابعة عن طريق رياض محرز بعد تمريرة رائعة من كيفن دي بروين.

وألغى حكم اللقاء الهدف في البداية قبل اللجوء لتقنية الفيديو والتأكد من سلامة الهدف ومن ثم احتسابه.

واستمر ضغط مانشستر سيتي بحثا عن هدف تعزيز التقدم مع تراجع لشبونة.

وأضاف سيلفا ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 17 بعد تصويبة قوية ارتطمت بالعارضة قبل أن تسكن الشباك مستغلا تشتيت خاطئ من مدافع لشبونة.

ورغم التقدم بهدفين إلا أن تفوق لاعبي مانشستر سيتي استمر ونجح فيل فودين في تسجيل الهدف الثالث.

واستغل فودين في الدقيقة 32 عرضية محرز واستلم الكرة ليسددها داخل الشباك مسجلا الهدف الثالث للفريق الإنجليزي.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة نجح بيرناردو سيلفا في تسجيل الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من رحيم سترلينج.

وفي الشوط الثاني واصل مانشستر سيتي ضغطه على سبورتنج لشبونة المتأخر بأربعة أهداف.

ونجح بيرناردو سيلفا في تسجيل هدفه الثالث برأسية رائعة في الدقيقة 50، ولكن عاد حكم اللقاء لتقنية الفيديو وتم إلغاء الهدف.

وسجل رحيم سترلينج الهدف الخامس في الدقيقة 58 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى الزاوية اليسرى.

وهدأ اللقاء في النصف ساعة الأخيرة بعد حسم مانشستر سيتي الأمور.

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