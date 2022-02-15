عودة: علاقتي بـ المحلة رائعة.. والشيمي أهدر مثل ميسي

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 23:47

كتب : FilGoal

ميسي يهدر ركلة جزاء أمام كورتوا - باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

شدد محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، على علاقته الرائعة بإدارة فريقه السابق، غزل المحلة.

وتعادل عودة مع المقاولون، مع المحلة 1-1، في الجولة التاسعة من الدوري، بعد رحيل عودة عن المحلة قبل توقف الدوري.

وقال عودة لقناة أون تايم سبورتس: "علاقتي بإدارة المحلة رائعة، وأشكرهم على الترحاب الكبير. كرة القدم في مصر تغيرت، لا يوجد ألفاظ خارجة".

أخبار متعلقة
عودة يعود بنقطة التعادل لـ المقاولون العرب أمام غزل المحلة توتي: أهداف دجيكو مع روما يعود الفضل فيها لتمريرات محمد صلاح الحاسمة تقرير: مدرب اتحاد جدة لن يتعجل عودة حجازي.. ودخوله المرحلة الأخيرة من فترة التأهيل

وأردف "محمد الشيمي كان خياري الأول لتسديد ركلات الجزاء. الأمر يعود للتوفيق. ميسي أهدر ركلة جزاء شبيهة بالتي أهدرها الشيمي ضد المحلة في مباراة ريال مدريد".

وأتم "أشكر الله على النقطة، أي فريق يأتي للمحلة (بيكون شايل الهم). كنت أريد الـ 3 نقاط قبل مواجهة سموحة ثم فيوتشر ثم بيراميدز، لكن أحمد الله على النقطة".

محمد عودة مدرب المقاولون العرب الحالي عاد مرة أخرى لملعب غزل المحلة بعدما قاد الفريق في الجولات الـ 8 السابقة بالدوري.

عاد عودة لملعب غزل المحلة واستطاع أن يخرج بنقطة ثمينة، بل وكان أقرب للفوز بنقاط المباراة الثلاثة.

تعادل رفع رصيد غزل المحلة إلى 11 نقطة في المركز التاسع، بينما ظل المقاولون العرب في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

ولأول مرة يتعادل الفريقان منذ موسم 2015-16.

وتعادل غزل المحلة للمباراة الخامسة في الدوري الموسم الحالي كأكثر فريق تساويا مع مصر للمقاصة.

فيما حصد ذئاب الجبل تعادلهم الرابع ودون فوز في آخر 8 جولات بعد انتصار وحيد في الجولة الأولى.

محمد عودة المقاولون العرب غزل المحلة في الدوري
نرشح لكم
أحمد ناجي: سامي ليس مدربا نمطيا.. وشهادتي مجروحة في الهاني سليمان وصول بعثة المصري إلى القاهرة قادمة من الكاميرون مدرب أحمال الإسماعيلي: هناك تطور للحالة البدنية للاعبين.. ونعمل مع الصفقات بشكل تدريجي أحمد سامي: كنا الأقرب لمرمى الزمالك.. والناس تتجاهل طريقة لعب سموحة
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يكشف موقف الحضور الجماهيري ضد السنغال.. وخطوات تأجيل مباراة الإياب دقيقة | منتخب مصر
مبابي يخترق جدار بروكسل.. باريس يخطف فوزا قاتلا من ريال مدريد في الـ+90 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي يدك شباك لشبونة بخماسية خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عودة: علاقتي بـ المحلة رائعة.. والشيمي أهدر مثل ميسي 17 دقيقة | الدوري المصري
أحمد ناجي: سامي ليس مدربا نمطيا.. وشهادتي مجروحة في الهاني سليمان 29 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول شكل دوري الدرجة الثانية.. وانتظار قرار عامر حسين ساعة | الدرجة الثانية
وصول بعثة المصري إلى القاهرة قادمة من الكاميرون 2 ساعة | مصر
مؤتمر مولر: نريد إبهار جماهيرنا.. ولا نرغب في استخدام الهزائم دائما كحافز لنا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم