عودة: علاقتي بـ المحلة رائعة.. والشيمي أهدر مثل ميسي

شدد محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، على علاقته الرائعة بإدارة فريقه السابق، غزل المحلة.

وتعادل عودة مع المقاولون، مع المحلة 1-1، في الجولة التاسعة من الدوري، بعد رحيل عودة عن المحلة قبل توقف الدوري.

وقال عودة لقناة أون تايم سبورتس: "علاقتي بإدارة المحلة رائعة، وأشكرهم على الترحاب الكبير. كرة القدم في مصر تغيرت، لا يوجد ألفاظ خارجة".

وأردف "محمد الشيمي كان خياري الأول لتسديد ركلات الجزاء. الأمر يعود للتوفيق. ميسي أهدر ركلة جزاء شبيهة بالتي أهدرها الشيمي ضد المحلة في مباراة ريال مدريد".

وأتم "أشكر الله على النقطة، أي فريق يأتي للمحلة (بيكون شايل الهم). كنت أريد الـ 3 نقاط قبل مواجهة سموحة ثم فيوتشر ثم بيراميدز، لكن أحمد الله على النقطة".

محمد عودة مدرب المقاولون العرب الحالي عاد مرة أخرى لملعب غزل المحلة بعدما قاد الفريق في الجولات الـ 8 السابقة بالدوري.

عاد عودة لملعب غزل المحلة واستطاع أن يخرج بنقطة ثمينة، بل وكان أقرب للفوز بنقاط المباراة الثلاثة.

تعادل رفع رصيد غزل المحلة إلى 11 نقطة في المركز التاسع، بينما ظل المقاولون العرب في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

ولأول مرة يتعادل الفريقان منذ موسم 2015-16.

وتعادل غزل المحلة للمباراة الخامسة في الدوري الموسم الحالي كأكثر فريق تساويا مع مصر للمقاصة.

فيما حصد ذئاب الجبل تعادلهم الرابع ودون فوز في آخر 8 جولات بعد انتصار وحيد في الجولة الأولى.