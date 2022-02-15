أحمد ناجي: سامي ليس مدربا نمطيا.. وشهادتي مجروحة في الهاني سليمان

أسهب أحمد ناجي مدرب حراس نادي سموحة، في الإشادة بمدرب فريقه، أحمد سامي.

وقال ناجي عبر قناة صدى البلد: "أحمد سامي لديه طريقة معينة، وعاشق لتكتيك كرة القدم وتقريبا هي كله حياته. هو سبب تطور اللاعبين المعارين إلى النادي. هو متمكن من أدواته ويستطيع استرجاع موهبة اللاعبين ويعمل عليها بشكل رائع من خلال تكرار مواقف اللعب كثيرا".

وأوضح "والدلائل مثل مصطفى فتحي ومروان حمدي وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم والآن أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وحسين فيصل".

وشدد "أحمد سامي سيضيف لأي مكان، ولديه ما يجعله ينجح لأنه ليس مدربا نمطيا، لو لديه الرغبة وتم عرض وظيفة المنتخب الأولمبي عليه، قد نجد المنتخب الأولمبي في مكان آخر. أعمل معه منذ سنتين وخلالهما لم يكرر أي وحدة تدريبية".

وأتم ناجي "الهاني سليمان حارس كبير ولديه عدد ساعات ضخم في الدوري الممتاز، هو من الحراس الكبار والدوليين والكبار والمؤثرين. شهادتي مجروحة فيه".

وتغلب سموحة على الزمالك بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وسجل صديق كالابا هدف الافتتاح لفريق سموحة بينما عزز عبد الكبير الوادي التقدم من ركلة جزاء.

وحقق بذلك أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة فوزه الأول على الزمالك في المواجهة السابعة ضد الأبيض.

ورفع سموحة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بينما الزمالك تجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الثاني.

وبذلك حقق الموج الأزرق فوزه الرابع على التوالي في الدوري بينما أوقف سلسلة انتصارات الزمالك بعد الفوز في الثلاثة لقاءات الأخيرة.

وتعرض الزمالك للهزيمة الثانية هذا الموسم في الدوري وتعادل مرة واحدة من تسعة لقاءات هذا الموسم في المسابقة.