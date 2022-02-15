اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول شكل دوري الدرجة الثانية.. وانتظار قرار عامر حسين

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 22:33

كتب : رضا السنباطي

من الدرجة الثانية للممتاز

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ما ينوي اتحاد الكرة تطبيقه فيما يخص دوري الدرجة الثانية.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن بشكل رسمي في وقت سابق، أن يكون الدوري الممتاز (ب)، المعروف باسم الدرجة الثانية، بين 24 فريقا بداية من موسم 2023/2024.

وأوضح الكومي لـ FilGoal.com: "دوري الدرجة الثانية بعد موسمين، سيكون من مجموعة واحدة".

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وشدد "دوري المجموعة الواحدة الذي يضم 24 فريقا سيكون أفضل حتى يتم تسويقه بشكل أكثر نجاحا".

وعن عملية الانتقال من النظام الحالي الذي يضم 3 مجموعات، القاهرة وبحري والصعيد، إلى نظام المجموعة الواحدة قال الكومي: "عضو مجلس الإدارة والمسؤول عن المسابقات عامر حسين سيحدد الأندية المشاركة في الدوري".

وبحسب قرار اتحاد الكرة، يستمر دوري الدرجة الثالثة بنفس نظامه (12 مجموعة)، ثم دوري الدرجة الثانية من مجموعة واحدة بعد موسمين، تتأهل منه الفرق إلى الدوري الممتاز.

ففي إنجلترا على سبيل المثال، والتي تقيم دوري الدرجة الثانية بوجود 24 فريقا يخوضون 46 مباراة، يتأهل صاحب المركزين الأول والثاني إلى الدوري الممتاز، بينما يخوض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس دورة تصفية يتأهل الفائز بها إلى الدوري الممتاز.

الدرجة الثانية اتحاد الكرة
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