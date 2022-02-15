وصول بعثة المصري إلى القاهرة قادمة من الكاميرون

وصلت بعثة نادي المصري إلى مطار القاهرة قادمة من الكاميرون بعد مواجهة القطن الكاميروني في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وافتتح المصري دور مجموعات كأس الكونفدرالية بالتعادل مع القطن الكاميروني بدون أهداف خارج أرضه.

وكان المصري قد لعب مباراة القطن يوم يوم الأحد الماضي في مدينة جاروا بالكاميرون، قبل السفر إلى مدينة دوالا صباح الأمس.

وخاضت بعثة المصري تدريب صباحي في مدينة دوالا قبل الاتجاه إلى المطار للعودة إلى القاهرة.

ويستعد المصري لمواجهة سيراميكا كليوباترا بعد غدا الخميس في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسيلعب المصري مباراته الثانية في دور المجموعات أمام مازيمبي يوم 20 فبراير المقبل على ملعب برج العرب.