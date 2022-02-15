مؤتمر مولر: نريد إبهار جماهيرنا.. ولا نرغب في استخدام الهزائم دائما كحافز لنا

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 21:43

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر - بايرن ميونيخ × لايبزج

ويلعب بايرن ميونيخ مع ريد بول سالزبورج غدا الأربعاء على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال مولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن نبحث عن كيفية الاستمرار في تقديم الأداء الجيد خلال الأسابيع المقبلة، لدينا مباريات غاية في الأهمية ونريد ابهار جماهيرنا ولاعبين مثلي أنا وليفاندوفسكي يجب أن نقود ذلك الطريق".

وأجاب مولر حول سؤاله إذا كانت ثنائيته مع ليفاندوفسكي هي الأفضل في تاريخ بايرن ميونيخ قائلا: "كانت لدينا أرقام جيدة أيضا تحت قيادة هانز فليك، نحن نتعايش وننسجم بشكل جيد وكل مرحلة من مراحل بايرن ميونيخ يكون لها ثنائيات معينة ولطالما كان لبايرن مهاجمين رائعين".

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وتابع "أي شيء غير تقديم 100% ليس كافيا في الدوري الألماني، نشعر بالألم لأنه تم تذكيرنا بذلك ولكننا متحمسون لمباراة الغد على الرغم من إننا لا نريد استخدام الهزائم دائما لتكون حافز لنا مثل مباراة بوخوم".

وكان بايرن ميونيخ قد تلقى هزيمة يوم السبت الماضي أمام بوخوم بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري الألماني.

وتأهل بايرن ميونيخ إلى دور الـ 16 بعد تصدره المجموعة الخامسة والتي ضمت بنفيكا وبرشلونة ودينامو كييف، بينما تأهل سالزبورج بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة خلف ليل، وأمام إشبيلية وفولفسبورج.

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