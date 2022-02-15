انتهت أبطال أوروبا - لشبونة (0)-(5) مانشستر سيتي.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 21:41
كتب : FilGoal
يستضيف سبورتنج لشبونة فريق مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
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نهاية المباراة
ق59 جووووول سترلينج يضيف الخامس
ق51 تقنية الفيديو تلغي الهدف الخامس بداعي التسلل
ق50 جوووووول بيرناردو يسجل هاتريك
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45 جووووول بيرناردو يضيف الرابع
ق32 جووووول فودين يضيف الثالث
ق17 جووووول بيرناردو سيلفا
ق9 جووووووول رياض محرز
ق7 هدف ملغي لرياض محرز بسبب التسلل
انطلاق المباراة