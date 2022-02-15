انتهت أبطال أوروبا - لشبونة (0)-(5) مانشستر سيتي.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 21:41

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يستضيف سبورتنج لشبونة فريق مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

==========

نهاية المباراة

ق59 جووووول سترلينج يضيف الخامس

ق51 تقنية الفيديو تلغي الهدف الخامس بداعي التسلل

ق50 جوووووول بيرناردو يسجل هاتريك

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 جووووول بيرناردو يضيف الرابع

ق32 جووووول فودين يضيف الثالث

ق17 جووووول بيرناردو سيلفا

ق9 جووووووول رياض محرز

ق7 هدف ملغي لرياض محرز بسبب التسلل

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي لشبونة
نرشح لكم
كورتوا: توقعت مكان تسديد ميسي لركلة الجزاء.. ويجب أن نجد طريقة لإيقاف باريس مبابي يخترق جدار بروكسل.. باريس يخطف فوزا قاتلا من ريال مدريد في الـ+90 مانشستر سيتي يدك شباك لشبونة بخماسية خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا مؤتمر مولر: نريد إبهار جماهيرنا.. ولا نرغب في استخدام الهزائم دائما كحافز لنا
أخر الأخبار
كورتوا: توقعت مكان تسديد ميسي لركلة الجزاء.. ويجب أن نجد طريقة لإيقاف باريس 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رونالدو يكسر سلسلة عدم التسجيل ويقود مانشستر يونايتد للمربع الذهبي بالفوز على برايتون 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك - السعيد والجزيري في الهجوم لمواجهة ساجرادا.. وغياب طارق حامد وحازم إمام 15 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الهلال السوداني: مندهشون من خطوة المريخ.. وسنفوز على الأهلي 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
اتحاد الكرة يكشف موقف الحضور الجماهيري ضد السنغال.. وخطوات تأجيل مباراة الإياب 34 دقيقة | منتخب مصر
مبابي يخترق جدار بروكسل.. باريس يخطف فوزا قاتلا من ريال مدريد في الـ+90 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي يدك شباك لشبونة بخماسية خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عودة: علاقتي بـ المحلة رائعة.. والشيمي أهدر مثل ميسي 50 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم