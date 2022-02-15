مدرب أحمال الإسماعيلي: هناك تطور للحالة البدنية للاعبين.. ونعمل مع الصفقات بشكل تدريجي

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 21:35

كتب : ياسر الشريف

وجيه عبد الحكيم - الإسماعيلي - البنك الأهلي - كأس الرابطة - الصور من حساب الإسماعيلي

كشف سباستيان هيريرا مخطط أحمال الإسماعيلي أن الحالة البدنية للاعبي الفريق في تطور ملحوظ ويعمل وفق خطة للارتقاء بالمعدلات البدنية.

ويلعب الإسماعيلي مساء غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري.

وقال هيريرا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "الحالة البدنية للاعبين في تطور ونعمل وفق خطة للارتقاء بالمعدلات البدنية بشكل تصاعدي".

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وأضاف "حينما توليت المسؤولية كان هناك ضعف كبير في المعدلات البدنية لدى اللاعبين".

وشدد "لذلك كان ضروريا العمل على الارتقاء بها وصقلها بشكل تدريجي لتجنب تعرضهم للإصابات".

وتابع هيريرا "راض بشكل كبير عما تم الوصول إليه مع اللاعبين على الصعيد البدني لأنني أعمل مع جميع أعضاء الفريق".

وكشف "ذلك سيساهم بكل تأكيد في تحسن النتائج إلى الأفضل".

واختتم هيريرا تصريحاته عن الصفقات الجديدة "نعمل معهم بشكل تدريجي فهناك لاعبون كانوا يشاركون بشكل مستمر لذلك لديهم الجاهزية، وآخرون لم يشاركوا منذ فترة فيحتاجون المزيد من الوقت والجهد".

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