مباشر أبطال أوروبا - باريس (0)-(0) ريال مدريد.. الشوط الثاني
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 21:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
ـــــــــــــــ
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 39: فيراتي يحصل على إنذار بعد تدخل قوي على كاسيميرو
ق 37: إنذار لكاسيميرو بعد تدخل قوي مع باريديس
ق 17: أووووه انفراد ضائع من مبابي
ق 5: تهديد أول من دري ماريا وتسديدة أعلى العارضة بعد عرضية من مبابي الذي مر من كارفاخال
انطلاق المباراة