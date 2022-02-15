مباشر أبطال أوروبا - باريس (0)-(0) ريال مدريد.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 39: فيراتي يحصل على إنذار بعد تدخل قوي على كاسيميرو

ق 37: إنذار لكاسيميرو بعد تدخل قوي مع باريديس

ق 17: أووووه انفراد ضائع من مبابي

ق 5: تهديد أول من دري ماريا وتسديدة أعلى العارضة بعد عرضية من مبابي الذي مر من كارفاخال

انطلاق المباراة