تشكيل باريس سان جيرمان - ميسي ومبابي أساسيان أمام ريال مدريد.. ونيمار على دكة البدلاء
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 20:56
كتب : FilGoal
أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن التشكيل الأساسي لمباراة ذهاب دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.
ويقود الثنائي ليونيل ميسي وكيليان مبابي هجوم فريق العاصمة الفرنسي بينما يجلس نيمار على دكة البدلاء.
ويحرس جيانلويجي دوناروما مرمى باريس سان جيرمان.
وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:
الحارس: جيانلويجي دوناروما
الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بريسنيل كيمبيبي - نونو مينديز
الوسط: دانيلو بيريرا - ماركو فيراتي - لياندرو باريديس
الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي - أنخيل دي ماريا