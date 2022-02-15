تشكيل باريس سان جيرمان - ميسي ومبابي أساسيان أمام ريال مدريد.. ونيمار على دكة البدلاء

مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد – أنشيلوتي بقوة هجومية ضاربة ضد باريس سان جيرمان

مؤتمر ناجلسمان: لن أغير أسلوبي في اللعب.. والانتقادات تظهر فقط عند الهزيمة