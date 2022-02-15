كارتيرون: التغيير في التشكيل بسبب حاجة الدوليين لراحة.. وسر استبدال أوباما

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أن إجراء العديد من التغييرات في التشكيل الأساسي بسبب حاجة اللاعبين الدوليين لراحة.

وخسر الزمالك أمام سموحة بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وأشار كارتيرون إلى أن استبدال يوسف أوباما بسبب الإصابة وليس قرار فني.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي: "لست مقتنعا بالأداء خاصة في الجانب الدفاعي، غياب اللاعبين لفترة طويلة عنا يحتاج لوقت من أجل تصحيح بعض الأمور".

وأضاف "عندما نخسر من السهل أن يتحدث الناس عن مشاكل وسلبيات، ولكن المباراة السابقة وصلنا إلى المرمى 32 مرة واليوم أيضا وصلنا أكتر من الفريق المنافس".

وشدد المدرب الفرنسي "هناك بعض الأمور يجب أن نعمل عليها وتحسينها، ولكن ليس معنى ذلك أن الأمور سيئة تماما، وتحدثت مع اللاعبين أن ذلك التوقيت يحتاج إلى رجال".

وبسؤاله عن سبب إجراء العديد من التبديلات في التشكيل أوضح كارتيرون "بسبب عودة عدد من اللاعبين من المنتخب والمشاركة في مواجهة بترو أتليتكو".

وتابع "لذلك كان علينا إجراء مداورة لإراحة الدوليين، استبدال يوسف أوباما لسبب طبي وليس لأمر فني".

وشدد كارتيرون "اللمسة الأخيرة كانت تحتاج إلى ثقة أكثر من اللاعبين وذلك سبب إهدار الكثير من الفرص التهديفية".

واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته "سموحة حاول الاستحواذ على الكرة ولكن ما أثر على نتيجة المباراة هو إهدار الكثير من الفرص في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني".