موسيماني: شعوري مختلط بعد البرونزية وما فعله توخيل أسعدني.. والخسارة في الأهلي "جنازة"

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - مدرب الأهلي

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن كواليس حصول الأحمر على برونزية كأس العالم للأندية مؤخرا في أبو ظبي، كما وصف الخسارة في فريقه بأنه "جنازة".

وقال موسيماني عبر إذاعة مترو إف إم الجنوب إفريقية: "أنا ممتن لوجود التكنولوجيا، لأننا حللنا مونتيري عبر اجتماع زووم ولكن لحظي الجيد كانت مسحتي سلبية قبل ساعتين من المباراة".

وشدد "أنا حزين لأننا لم نفز على بالميراس ولكنني أفهم لماذا خسرنا منهم. لقد دفعوا الكثير من الأموال للحصول على بعض اللاعبين، وكان لدي تحديات عدم وجود لاعبي فريقي".

أخبار متعلقة
موسيماني: اندهشت مما طلبه كانتي مني وليد سليمان: تركيز الأهلي سبب الفوز على الهلال.. وطموح موسيماني كبير خالد مرتجي: الأهلي حاليا لديه فريقين.. وبالورقة والقلم موسيماني يحقق نجاحات كبيرة

وأردف "شعوري بعد البرونزية؟ شعور مختلط، لأننا لم نتحسن لأننا حصلنا على نفس الميدالية التي حصلنا عليها العام الماضي وكنت أفكر في أننا نريد ميدالية أخرى".

وكشف "قميص ماسون ماونت لم يكن من أجلي بل لأجل نجلتي التي طلبته".

وأوضح "هانسي فليك كان رائعا معي العام الماضي، لكن توماس توخيل كان على مستوى آخر، لم يكن ما قاله لي بل قدومه للحديث معي، هؤلاء الناس قاموا ببحثهم وعرفوا من أنا".

وتحدث موسيماني عن الأهلي قائلا: "لقد لعبت في أوروبا ولكنني لم أر شيئا مثل هذا. إذا لم تفز مع الأهلي بالدوري ودوري الأبطال والسوبر ولم تذهب إلى كأس العالم للأندية، فإنك سترحل. في الأهلي التعادل كارثة والخسارة جنازة. هذا أمر لم أشهده من قبل".

وأتم "لا يمكنني السير في الشوارع في مصر. ذهبت إلى مركز تجاري عندما أتيت إلى مصر لأنني كنت ساذجا، ولكن كان علي الرحيل لأن الجمهور يحبني ويريد التقاط الصور معي. وجدت طريقة للخروج علمها لي اللاعبين".

وتوج الأهلي مع موسيماني بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي مرتين لكل منهما، ولقب لكل من كأس مصر وأخر للسوبر، مع ظفره ببرونزية كأس العالم للأندية 2020 و2021.

بيتسو موسيماني الأهلي
نرشح لكم
الانتصار الأول لـ سامي ضد الأبيض.. سموحة يهزم الزمالك بثنائية اجتماع بين وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الإسماعيلي لبحث سبل دعم النادي خبر في الجول – طلب رسمي من اتحاد الكرة لتعديل موعد مباراة السنغال اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب رحيل شوقي غريب عن تدريب المنتخب الأولمبي
أخر الأخبار
مصدر من كاف لـ في الجول: 4 منتخبات اعترضوا على مواعيد المرحلة النهائية لتصفيات المونديال 55 ثاتيه | تصفيات كأس العالم
الانتصار الأول لـ سامي ضد الأبيض.. سموحة يهزم الزمالك بثنائية 16 دقيقة | الدوري المصري
موسيماني: شعوري مختلط بعد البرونزية وما فعله توخيل أسعدني.. والخسارة في الأهلي "جنازة" 19 دقيقة | مصر
اجتماع بين وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الإسماعيلي لبحث سبل دعم النادي 27 دقيقة | مصر
خبر في الجول – طلب رسمي من اتحاد الكرة لتعديل موعد مباراة السنغال 41 دقيقة | منتخب مصر
اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب رحيل شوقي غريب عن تدريب المنتخب الأولمبي 59 دقيقة | منتخب مصر
غياب أيمن أشرف عن مباراة الأهلي والهلال السوداني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
7 قرارات من اتحاد الكرة: توجيه الشكر لـ شوقي غريب وتغيير في لجنة الحكام والدرجة الثانية ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم