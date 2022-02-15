موسيماني: شعوري مختلط بعد البرونزية وما فعله توخيل أسعدني.. والخسارة في الأهلي "جنازة"

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن كواليس حصول الأحمر على برونزية كأس العالم للأندية مؤخرا في أبو ظبي، كما وصف الخسارة في فريقه بأنه "جنازة".

وقال موسيماني عبر إذاعة مترو إف إم الجنوب إفريقية: "أنا ممتن لوجود التكنولوجيا، لأننا حللنا مونتيري عبر اجتماع زووم ولكن لحظي الجيد كانت مسحتي سلبية قبل ساعتين من المباراة".

وشدد "أنا حزين لأننا لم نفز على بالميراس ولكنني أفهم لماذا خسرنا منهم. لقد دفعوا الكثير من الأموال للحصول على بعض اللاعبين، وكان لدي تحديات عدم وجود لاعبي فريقي".

وأردف "شعوري بعد البرونزية؟ شعور مختلط، لأننا لم نتحسن لأننا حصلنا على نفس الميدالية التي حصلنا عليها العام الماضي وكنت أفكر في أننا نريد ميدالية أخرى".

وكشف "قميص ماسون ماونت لم يكن من أجلي بل لأجل نجلتي التي طلبته".

وأوضح "هانسي فليك كان رائعا معي العام الماضي، لكن توماس توخيل كان على مستوى آخر، لم يكن ما قاله لي بل قدومه للحديث معي، هؤلاء الناس قاموا ببحثهم وعرفوا من أنا".

وتحدث موسيماني عن الأهلي قائلا: "لقد لعبت في أوروبا ولكنني لم أر شيئا مثل هذا. إذا لم تفز مع الأهلي بالدوري ودوري الأبطال والسوبر ولم تذهب إلى كأس العالم للأندية، فإنك سترحل. في الأهلي التعادل كارثة والخسارة جنازة. هذا أمر لم أشهده من قبل".

وأتم "لا يمكنني السير في الشوارع في مصر. ذهبت إلى مركز تجاري عندما أتيت إلى مصر لأنني كنت ساذجا، ولكن كان علي الرحيل لأن الجمهور يحبني ويريد التقاط الصور معي. وجدت طريقة للخروج علمها لي اللاعبين".

وتوج الأهلي مع موسيماني بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي مرتين لكل منهما، ولقب لكل من كأس مصر وأخر للسوبر، مع ظفره ببرونزية كأس العالم للأندية 2020 و2021.