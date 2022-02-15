اجتماع بين وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الإسماعيلي لبحث سبل دعم النادي

اجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء مع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي وبعض أعضاء مجلس الإدارة بديوان الوزارة لبحث مطالب النادي واحتياجاته.

وشهد الاجتماع أيضا حضور كل من عبد المنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة السابق وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية.

وشدد صبحي خلال الاجتماع على تقديم الوزارة للدعم والمساندة للإسماعيلي كونه أحد الكيانات الرياضية الكبرى في مصر، كما طالب مجلس الإدارة بالتفكير في آليات جديدة توفر موارد مادية ذانية للنادي للانفاق على احتياجات الفرق الرياضية والأنشطة والمشروعات المنفذة.

كما شدد صبحي على إتاحة الوزارة لاستاد الإسماعيلية لإقامة مباريات مباريات النادي وتدريباته بجانب فرع النادي الجديد بالنخيل الذي أنشأته الوزارة، مشيرا إلى أن تلك المنشآت تعد أصول رياضية كبرى يمكن استثمارها من قبل مجلس الإدارة بشكل يوفر الموارد المادية للنادي".

كما وجه صبحي تعليماته بسرعة الانتهاء من خطوات تسليم الوزارة لفرع النادي الإجتماعي خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة قبل قيام مجلس الإدارة بفتح باب العضوية بفرع النادي الجديد وتشغيله بشكل كامل.

كما تم التطرق إلى مناقشة عودة عمل مدرسة الموهوبين بنادي الإسماعيلي وأعمال تطوير ورفع كفائة الصالة المغطاة للألعاب الرياضية بالإسماعيلية واتاحتها للفرق الرياضية بنادي الإسماعيلي.