مؤتمر ناجلسمان: لن أغير أسلوبي في اللعب.. والانتقادات تظهر فقط عند الهزيمة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 18:33

كتب : FilGoal

يوليان ناجلسمان - بايرن ميونيخ

شدد يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ على أنه لن يغير أسلوبه في اللعب على الرغم من الانتقادات التي طالت الفريق بعد الهزيمة أمام بوخوم.

وكان بارين ميونيخ قد تلقى هزيمة يوم السبت الماضي أمام بوخوم بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري الألماني.

ويلعب بايرن ميونيخ مع ريد بول سالزبورج غدا الأربعاء على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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وقال ناجلسمان خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "معظم الوقت نكون قادرين على تسجيل أهداف أكثر من التي نستقبلها، ولكن في دوري الأبطال وفي الكأس تأثير الأهداف التي نستقبلها يكون أكبر، لذلك نريد أن نحقق نتيجة غدا أفضل من التي حققناها يوم السبت الماضي".

وتابع "بالطبع عندما تستقبل أربعة أهداف فإن الدفاع يتم انتقاده ولكن نحن مستقرين في خط الدفاع على الرغم من بعض الانتكاسات التي حدثت أمام بوخوم ومونشنجلادباخ".

وواصل "نحن بعيدين عن كوننا الفريق الذي يحقق بأكبر نسب من الاستحواذ في أوروبا، ولكن هناك دائما مزيج من أشياء كثيرة".

وأضاف "اللعب بـ 5 عناصر هجومية؟ لن أغير أسلوبي، يوجد بعد اللاعبين غير المتاحين والجميع يعرف ذلك، وتلك المناقشات تظهر دائما عندما تخسر ولكن أمام بوخوم لم يكن التشكيل هجومي بذلك القدر ولكن كان لدينا لاعب قلب دفاع إضافي".

وتأهل بايرن ميونيخ إلى دور الـ 16 بعد تصدره المجموعة الخامسة والتي ضمت بنفيكا وبرشلونة ودينامو كييف، بينما تأهل سالزبورج بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة خلف ليل، وأمام إشبيلية وفولفسبورج.

يوليان ناجلسمان بايرن ميونيخ سالزبورج دوري أبطال أوروبا
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