مران الأهلي - مشاركة معلول واستمرار تأهيل بيرسي تاو

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 17:29

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية - علي معلول

شارك علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها يوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وخضع معلول لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته، بعد تعرضه لكدمة قوية في الكاحل خلال مباراة الهلال السعودي بالإمارات، التي حقق خلالها الفريق الفوز برباعية نظيفة وتوج بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية والثانية على التوالي.

وبدأ الأهلي تحضيراته لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وأدى الأهلي مرانه على ملعب التتش الذي اشتمل على فقرة تدريبات إحماء تحت قيادة كابيللو مخطط الأحمال، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة الكرة.

وواصل بيرسي تاو لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق استعداد لمواجهة الهلال.

ونفذ تاو تدريبات بالجري حول الملعب وبعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص به، تمهيدا للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي بعد تعافيه بشكل تام من إصابة العضلة الأمامية.

ومن المنتظر أن ينتظم بيرسي تاو في تدريبات الأهلي الجماعية عقب مباراة الهلال السوداني.

الأهلي علي معلول بيرسي تاو
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