كلوب: عدم شرب محمد صلاح وماني للكحول تسبب في جاهزيتهما الدائمة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 16:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ساديو ماني - ليفربول

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن التعافي السريع للاعبيه محمد صلاح وساديو ماني بعد العودة من بطولة الأمم الإفريقية.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

الثنائي وصل للمباراة النهائية التي خسرها محمد صلاح مع منتخب مصر لصالح السنغالي ماني ورفاقه بركلات الترجيح.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "صلاح وماني لا يشربان الكحول على الإطلاق، لقد كانا لائقين في اليوم التالي لنهائي أمم إفريقيا".

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وأضاف "كلا اللاعبين من قوى الطبيعة. إنهما يتعافيان بسرعة كبيرة".

وأتم المدرب الألماني "لم أتفاجأ بهذا على الإطلاق".

محمد صلاح شارك كبديل في لقاء ليستر سيتي بعد عودته لإنجلترا بيومين ثم لعب كأساسي أمام بيرنلي يوم الأحد.

فيما عاد ماني إلى ليفربول مساء الأربعاء وشارك كأساسي في لقاء بيرنلي.

ويحل ليفربول ضيفا على إنتر في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

محمد صلاح ليفربول ساديو ماني
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