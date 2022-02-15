مؤتمر إنزاجي: ليفربول هو المرشح الأوفر حظا لكننا مصممون على الفوز

يعتقد سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر أن منافسه ليفربول هو الأوفر حظا للعبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفا على إنتر في ذهاب دور الـ16 يوم الأربعاء.

وقال إنزاجي: "أعتقد أن ليفربول هو أحد أعظم الأندية في أوروبا، لكنني سعيد لأن فريقي يستحق لعب هذا النوع من المباريات ضد فريق ذو خبرة واسعة".

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة "ستكون مواجهة صعبة لكننا سنحاول بذل قصارى جهدنا".

وتابع "أعتقد أن ليفربول هو المرشح الأوفر حظا. نحن بحاجة إلى فرض أسلوبنا. أريد أن يلعب فريقي بلا ضغوط. يمكن أن يحدث هذا فرقا في هذه المواجهة.

وأكمل إنزاجي "لاعبو إنتر مصممون على تحقيق الفوز، نحن واثقون، سنلتقي بفريق عظيم ونحترمه كثيرا لكننا لن نبدأ المباراة خاسرين، كل مباراة تبدأ بنتيجة 0-0".

وواصل "شاهدنا مبارتي ليفربول ضد ميلان في مرحلة المجموعات، كما شاهدنا آخر مباريات ليفربول. لديهم لاعبون رائعون في كل مركز، ومدير فني رائع".

وأتم "إذا أخطأنا في تمريرة، فيمكنهم الرد في أي لحظة. لديهم فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر اللذين يتميزان بتمرير الكرات الطولية من الخلف، الظهيرين يتمتعان بقدمين رائعتين. ويمكنهما التسبب في مشاكل في كل جزء من الملعب".

مباراة الإياب ستقام في ملعب أنفيلد الشهر المقبل.

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