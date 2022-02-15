استفتاء رابطة المحترفين: 75% من لاعبي العالم يريدون المونديال كل 4 سنوات

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 15:39

كتب : FilGoal

كأس العالم

يريد 75٪ من لاعبي كرة القدم المحترفين حول العالم استمرار إقامة كأس العالم كل 4 سنوات، حسب استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين.

ويناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ عدة أشهر فكرة إقامة المونديال كل عامين وهي الفكرة التي عارضها الاتحادان الأوروبي والأمريكي الجنوبي لكرة القدم.

ووفقا لاستفتاء شمل أكثر من 1000 لاعب نظمته FIFPRO واتحادات اللاعبين الوطنية حول فكرة إقامة المونديال كل عامين رفض 3 من كل 4 لاعبين الفكرة.

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ويفضل 77٪ من لاعبي أوروبا وآسيا إقامة كأس العالم كل أربع سنوات، مقابل 63٪ من لاعبي الأمريكتين.

بينما يفضل 49٪ من اللاعبين الأفارقة إقامة نهائيات كأس العالم كل أربع سنوات، و51% من لاعبي القارة السمراء منقسمون بين فكرة إقامتها كل عامين أو كل ثلاثة أعوام.

فيما يعتقد 21% فقط من اللاعبين أن سلامتهم يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار قبل التفكير في مثل هذه التغييرات في عالم كرة القدم.

جمع الاستطلاع آراء لاعبين من ست قارات، بما في ذلك أكثر من 70 جنسية مختلفة.

وعلى عكس أوروبا وأمريكا الجنوبية، يؤيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة كأس العالم كل سنتين.

لكن الفكرة التي يدرسها فيفا لم تعجب أندية ترى أنها ستتأثر سلبا بسبب كثرة انضمام لاعبيها لمنتخباتهم الوطنية.

وتجري كأس العالم كل 4 سنوات منذ تدشينها في 1930 ولم تلعب في 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية الثانية.

وستكون نسخة 2022 في قطر الأخيرة التي تجري بمشاركة 32 فريقا، سيزيد عدد المتنافسين إلى 48 بدءا من نسخة 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

كأس العالم المونديال
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