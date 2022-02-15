تشكيل الزمالك - عواد وشيكابالا وأوباما أساسيون.. والونش وزيزو وبنشرقي على الدكة أمام سموحة

أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة مضيفه سموحة اليوم الثلاثاء في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيمن، ويحرس محمد عواد عرين الأبيض، فيما يقود عمر السعيد الهجوم.

وجاء التشكيل:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة

الوسط: إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما"

أمامهما: محمد أوناجم - رزاق سيسيه – محمود عبد الرزاق "شيكابالا"

الهجوم: عمر السعيد

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل – محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بنشرقي – محمد أشرف "روقا" - محمد طارق - أمام عاشور - سيف الدين الجزيري

ويبدأ عواد بدلا من أبو جبل الذي كان أساسيا أمام بترو أتليتكو في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك يشارك أساسيا كل من محمود علاء وشيكابالا.

وتنطلق المباراة الساعة 5:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.