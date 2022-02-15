دوناروما: كل الحراس مجانين نوعا ما.. ونافاس ليس غريمي

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 14:33

كتب : FilGoal

جيانلويجي دوناروما - إيطاليا وسويسرا - يورو 2020

شدد جيانلويجي دوناروما حارس إيطاليا وباريس سان جيرمان أن علاقته طيبة بزميله كيلور نافاس الكوستاريكي.

جيانلويجي دوناروما

النادي : باريس سان جيرمان

وقال دوناروما في حواره مع صحيفة تليجراف الإنجليزية:"نافاس ليس غريمي، وإنما بيننا منافسة جيدة".

وأضاف "باريس لطالما أرادني ولذلك شعرت بمدى أهميتي. كنت أعرف أن الجميع هنا يثق بي، لذلك اخترت الانتقال للنادي. فريق رائع بطموح كبير".

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وعن رد فعله الهادئ بعد التصدي لركلة ترجيح بوكايو ساكا التي منحت إيطاليا لقب يورو 2020 على إنجلترا في الصيف الماضي، قال حامي عرين ميلان السابق:"لم أكن أعرف أنها الأخيرة".

وبسؤاله هل يختلف حراس المرمى عن بعضهم البعض، فأجاب اللاعب البالغ عمره 22 عاما "كلنا مجانين نوعا ما".

وأردف "الحارس يختلف عن اللاعب لأن خلفه الشباك، لذا عليه أن يركز دائما، حتى لو فريقه معه الكرة ويهاجم".

حصل دوناروما على جائزة أفضل لاعب في يورو 2020 بعد أداء متميز توج إيطاليا باللقب بعد غياب 53 عاما.

ونال جائزة ياشين التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل حارس مرمى في العام.

وانتقل دوناروما لباريس مطلع الموسم الجاري بعد نهاية عقده مع ميلان.

وبلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ويلعب اليوم الثلاثاء مواجهة قوية ضد ضيفه ريال مدريد.

دوناروما
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