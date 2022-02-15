انتهت في الدوري - المحلة (1)(1) المقاولون

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 14:34

كتب : FilGoal

مامادو نياس يسجل ويحتفل بهدف المقاولون العرب في سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة والمقاولون العرب في إطار الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويحتل زعيم الفلاحين المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، بينما يأتي ذئاب الجبل في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

أخبار متعلقة
تشكيل الدوري - عبده يحيى يقود غزل المحلة.. وثنائي في هجوم المقاولون العرب الإسماعيلي يواجه المقاولون وديا استعدادا لاستئناف الدوري غزل المحلة يعزز تصدره في كأس الرابطة بريمونتادا رائعة أمام فاركو غزل المحلة يحطم الأعصاب في الإسكندرية ويخطف الصدارة والتأهل في كأس الرابطة

--

انتهت

ق 84: أحمد عبد العزيز يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي عمرو شعبان لها

ق 84: ضربة جزاء للمقاولون العرب

ق 78: تمريرة سحرية من إدوارد إلى ممادو نياس الذي انفرد بالمرمى ومر من حارس مرمى غزل المحلة وحاول تسديد الكرة لكنها مرت أعلى العارضة بعد تعرضه لمضايقات من معاذ الحناوي

ق 53: جووول محمد فتح يسجل برأسية هدف التعادل للغزل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: هشام عادل يسدد كرة قوية من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 20: عمرو شعبان يتصدى ببراعة لتسديدة لويس إدوار من داخل منطقة الجزاء.

ق8: مامادو نياس جووووول. استغل خطأ حارس المحلة وانطلق داخل منطقة الجزاء ليسدد في الشباك

بداية المباراة

غزل المحلة المقاولون العرب في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
مران الأهلي - مشاركة معلول واستمرار تأهيل بيرسي تاو عودة يعود بنقطة التعادل لـ المقاولون العرب أمام غزل المحلة مباشر في الدوري - سموحة (0)-(0) الزمالك.. انطلاق المباراة تشكيل الزمالك - عواد وشيكابالا وأوباما أساسيون.. والونش وزيزو وبنشرقي على الدكة أمام سموحة
أخر الأخبار
مران الأهلي - مشاركة معلول واستمرار تأهيل بيرسي تاو 8 دقيقة | الدوري المصري
تقارير: المدعي العام الإيطالي يطالب بتسليم روبينيو لقضاء عقوبة السجن 9 سنوات 10 دقيقة | أمريكا
مؤتمر كلوب: إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض لن يؤثر على طريقتنا ضد إنتر 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عودة يعود بنقطة التعادل لـ المقاولون العرب أمام غزل المحلة 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - سموحة (0)-(0) الزمالك.. انطلاق المباراة 36 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - عواد وشيكابالا وأوباما أساسيون.. والونش وزيزو وبنشرقي على الدكة أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر إنزاجي: ليفربول هو المرشح الأوفر حظا لكننا مصممون على الفوز ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل سموحة - سيلا والوادي وفيصل يقودون هجوم سموحة.. وغياب مروان حمدي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية