تشكيل الدوري - عبده يحيى يقود غزل المحلة.. وثنائي في هجوم المقاولون العرب

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 14:22

كتب : FilGoal

احتفال عبده يحيى بهدفه في الزمالك

يقود عبده يحيى هجوم غزل المحلة، بينما يبدأ المقاولون العرب بثنائية هجومية مكونة من لويس إدوار وأمادو نياس.

ويلتقي الفريقان في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري على ملعب غزل المحلة.

وجاء تشكيل غزل المحلة:

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حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: محمد فتح الله – محمد بازوكا – معاذ الحناوي

الوسط: هاني عادل – أحمد النادري – أشرف سيد – إيهاب سمير

الهجوم: هشام عادل – عبده يحيى – باولن فوافي

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: حسن شاهين

الدفاع: أمير عابد – محمود عزت – فاروقا نور الدين – أحمد عبد العزيز "زيزو"

الوسط: أحمد عفيفي – عماد فتحي – محمد مجلي – أحمد الشيمي

الهجوم: لويس إدوار – أمادو نياس

ويجلس على دكة بدلاء ذئاب الجبل: محمد حمدي زكي وفادي نجاح ومحمد سالم وعبد الرحمن جبنة وأحمد عربي وعبد الله ياسين ومحمود عبد العزيز وباسم علي وأحمد علي كامل.

ويحتل زعيم الفلاحين المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، بينما يأتي ذئاب الجبل في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

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