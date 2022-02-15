مرموش قد يشارك أمام بوخوم

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 13:57

كتب : FilGoal

عمر مرموش - شتوتجارت - هوفنهايم - الدوري الألماني

يأمل نادي شتوتجارت تعافي مهاجمه المصري عمر مرموش قبل لقاء بوخوم السبت المقبل في الدوري الألماني.

وأعلن نادي شتوتجارت السبت الماضي إصابة مرموش بفيروس كورونا قبل مواجهة باير ليفركوزن.

وقال سفين ميسلينتات المدير الرياضي لشتوتجارت: "أتمنى ألا يفقد مرموش وزميله فالديمار أنتون حساسية المباريات بسبب الإصابة بفيروس كورونا".

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وأضاف في تصريحات نشرتها جريدة شتوتجارتر ناخرختن "سنرى ما سيحدث لهما طوال هذا الأسبوع".

ويخضع لمرموش لمسحة جديدة خلال أيام، ويمكنه المشاركة أمام بوخوم في حالة سلبية النتيجة وعدم ظهور أي أعراض عليه.

وحسب بيان النادي الألماني، فإن عمر مرموش خضع إلى مسحة طبية فور عودته من مصر، وجاءت سلبية، قبل أن يخضع لمسحة جديدة ظهرت إيجابية.

عمر مرموش شارك رفقة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وحصل منتخب مصر على المركز الثاني في البطولة بعد خسارة النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح. بطولة شارك مرموش في جميع مبارياتها كأساسي.

مرموش يملك 9 مباريات دولية رفقة منتخب مصر. سجل فيهم هدفا واحدا.

صاحب الـ23 عاما يقضي الموسم الجاري معارا من فولفسبورج إلى شتوتجارت.

وشارك مرموش هذا الموسم في 12 مباراة بالدوري الألماني. سجل فيهم هدفين، وصنع ثلاثة آخرين.

عمر مرموش شتوتجارت
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