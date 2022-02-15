قائمة الإسماعيلي - الثنائي الجديد ضمن 22 لاعبا لمواجهة بيراميدز

ضم الأرجنتيني خوان بروان 22 لاعبا لقائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وشهدت القائمة ضم الثنائي الجديد الوافد في يناير الماضي: شادي ماهر والجزائري محمد بن خماسة.

فيما يغيب: محمد فوزي وباهر المحمدي ومحمد الشامي والإيفواري جان موريل بسبب تعرضهم لإصابات مختلفة.

وجاءت قائمة الدراويش:

حراسة المرمى: عمر رضوان - أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عصام صبحي - شادي ماهر - محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي - عمرو الحلواني

الوسط: عمر الوحش - عماد حمدي - محمد عادل - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد بن خماسة - محمد مخلوف

الهجوم: أحمد مصطفي - محمد عبد السميع - عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولي - سايكو كونتيه - كارميلو ألجاراناز - دييجو فرناندو - وجيه عبد الحكيم

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات في 8 جولات من ترتيب الدوري المصري.