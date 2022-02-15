قائمة الإسماعيلي - الثنائي الجديد ضمن 22 لاعبا لمواجهة بيراميدز

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 13:36

كتب : ياسر الشريف

وجيه عبد الحكيم - الإسماعيلي - البنك الأهلي - كأس الرابطة - الصور من حساب الإسماعيلي

ضم الأرجنتيني خوان بروان 22 لاعبا لقائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وشهدت القائمة ضم الثنائي الجديد الوافد في يناير الماضي: شادي ماهر والجزائري محمد بن خماسة.

فيما يغيب: محمد فوزي وباهر المحمدي ومحمد الشامي والإيفواري جان موريل بسبب تعرضهم لإصابات مختلفة.

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وجاءت قائمة الدراويش:

حراسة المرمى: عمر رضوان - أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عصام صبحي - شادي ماهر - محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي - عمرو الحلواني

الوسط: عمر الوحش - عماد حمدي - محمد عادل - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد بن خماسة - محمد مخلوف

الهجوم: أحمد مصطفي - محمد عبد السميع - عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولي - سايكو كونتيه - كارميلو ألجاراناز - دييجو فرناندو - وجيه عبد الحكيم

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات في 8 جولات من ترتيب الدوري المصري.

الإسماعيلي قائمة الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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