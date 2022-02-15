قائمة الإسماعيلي - الثنائي الجديد ضمن 22 لاعبا لمواجهة بيراميدز
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 13:36
كتب : ياسر الشريف
ضم الأرجنتيني خوان بروان 22 لاعبا لقائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة من الدوري المصري.
وشهدت القائمة ضم الثنائي الجديد الوافد في يناير الماضي: شادي ماهر والجزائري محمد بن خماسة.
فيما يغيب: محمد فوزي وباهر المحمدي ومحمد الشامي والإيفواري جان موريل بسبب تعرضهم لإصابات مختلفة.
وجاءت قائمة الدراويش:
حراسة المرمى: عمر رضوان - أحمد عادل عبد المنعم
الدفاع: عصام صبحي - شادي ماهر - محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي - عمرو الحلواني
الوسط: عمر الوحش - عماد حمدي - محمد عادل - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد بن خماسة - محمد مخلوف
الهجوم: أحمد مصطفي - محمد عبد السميع - عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولي - سايكو كونتيه - كارميلو ألجاراناز - دييجو فرناندو - وجيه عبد الحكيم
ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات في 8 جولات من ترتيب الدوري المصري.