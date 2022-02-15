تقرير: بيرلو يرفض قيادة ساليرينيتانا
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 13:03
كتب : FilGoal
قال فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي في شبكة سكاي سبورتس إن أندريا بيرلو رفض قيادة نادي ساليرينيتانا.
وذلك بعدما أوضحت تقارير رغبة النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي للتعاقد مع نجم ومدرب يوفنتوس السابق.
وكتب رومانو عبر حسابه في تويتر أن النادي سيتعاقد مع دافيدي نيكولا ليخلف ستيفانو كولانتونو الذي أقيل بسبب تراجع النتائج.
ولم يدرب نيكولا أي فريق منذ رحيله عن تورينو نهاية الموسم الماضي.
Andrea Pirlo has definitely decided to turn down Serie A side Salernitana proposal - he’s not gonna be the new head coach. 🚫🇮🇹 #SerieA
Pirlo will be available waiting for other clubs - while Davide Nicola will be announced as new Salernitana manager.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2022
وقاد نيكولا أندية لوميزاني وليفورنو وباري وكروتوني وأودينيزي وجنوى.
ويحتل ساليرينيتانا المركز الأخير في ترتيب الدوري الذي عاد له بعد غياب 23 عاما.
وحصد ساليرينيتانا نقطتين فقط في آخر 4 جولات من الدوري ويواجه المتصدر ميلان يوم السبت.