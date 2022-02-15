تقرير: بيرلو يرفض قيادة ساليرينيتانا

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 13:03

كتب : FilGoal

أندريا بيرلو - يوفنتوس

قال فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي في شبكة سكاي سبورتس إن أندريا بيرلو رفض قيادة نادي ساليرينيتانا.

وذلك بعدما أوضحت تقارير رغبة النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي للتعاقد مع نجم ومدرب يوفنتوس السابق.

وكتب رومانو عبر حسابه في تويتر أن النادي سيتعاقد مع دافيدي نيكولا ليخلف ستيفانو كولانتونو الذي أقيل بسبب تراجع النتائج.

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ولم يدرب نيكولا أي فريق منذ رحيله عن تورينو نهاية الموسم الماضي.

وقاد نيكولا أندية لوميزاني وليفورنو وباري وكروتوني وأودينيزي وجنوى.

ويحتل ساليرينيتانا المركز الأخير في ترتيب الدوري الذي عاد له بعد غياب 23 عاما.

وحصد ساليرينيتانا نقطتين فقط في آخر 4 جولات من الدوري ويواجه المتصدر ميلان يوم السبت.

ساليرينيتانا بيرلو الدوري الإيطالي
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