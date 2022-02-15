تقرير: بيرلو يرفض قيادة ساليرينيتانا

قال فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي في شبكة سكاي سبورتس إن أندريا بيرلو رفض قيادة نادي ساليرينيتانا.

وذلك بعدما أوضحت تقارير رغبة النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي للتعاقد مع نجم ومدرب يوفنتوس السابق.

وكتب رومانو عبر حسابه في تويتر أن النادي سيتعاقد مع دافيدي نيكولا ليخلف ستيفانو كولانتونو الذي أقيل بسبب تراجع النتائج.

ولم يدرب نيكولا أي فريق منذ رحيله عن تورينو نهاية الموسم الماضي.

Andrea Pirlo has definitely decided to turn down Serie A side Salernitana proposal - he’s not gonna be the new head coach. 🚫🇮🇹 #SerieA Pirlo will be available waiting for other clubs - while Davide Nicola will be announced as new Salernitana manager. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2022

وقاد نيكولا أندية لوميزاني وليفورنو وباري وكروتوني وأودينيزي وجنوى.

ويحتل ساليرينيتانا المركز الأخير في ترتيب الدوري الذي عاد له بعد غياب 23 عاما.

وحصد ساليرينيتانا نقطتين فقط في آخر 4 جولات من الدوري ويواجه المتصدر ميلان يوم السبت.