توتي: أهداف دجيكو مع روما يعود الفضل فيها لتمريرات محمد صلاح الحاسمة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 12:59

كتب : FilGoal

صلاح - دجيكو - روما

يعود محمد صلاح نجم ليفربول إلى إيطاليا مرة أخرى وتلك المرة من أجل لقاء إنتر ميلان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة ضد زميله السابق إدين دجيكو في صفوف روما.

فرانشيسكو توتي أسطورة روما السابق ووالتر ساباتيني المدير الرياضي السابق للذئاب تحدثا عن الثنائي الذي سيلتقي غدا الأربعاء ضد بعضه البعض.

وقال توتي لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت": "دجيكو وصلاح كانا أقوياء سويا، وكوّنا ثنائية هجومية".

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وأضاف "وليست صدفة أن دجيكو سجل كل تلك الأهداف والتي يعود الفضل فيها لتمريرات صلاح الحاسمة، ما جعل البوسني هدافا للدوري الإيطالي برصيد 29 هدفا".

وحسم البوسني المخضرم جائزة هداف الدوري الإيطالي موسم 2016-17 برصيد 29 هدفا، فيما صنع صلاح 13 هدفا منها 7 للهداف البوسني، كأفضل ثنائية في الدوري الإيطالي آنذاك.

وفي نفس السياق قال والتر ساباتيني المدير الرياضي السابق لـ روما: "صلاح أصبح هدافا حاسما في ليفربول، أنا متأكد أنه من الرائع رؤيته يلعب غدا".

وأكمل "التعاقد مع لاعبين مثل صلاح ودجيكو جعلني أحب عملي أكثر".

وأتم "دائما كنت أعلم أن صلاح سيسجل العديد من الأهداف، الآن لديه المساحة لفعل ذلك، في إيطاليا كان يفعل واجباته الدفاعية، لكنه يمتلك الخصائص التي تمكنه من التسجيل باستمرار".

ساباتيني سبق أن تعاقد في روما مع كل من أليسون بيكر وأنطونيو رودريجير ورادجا ناينجولان ولوكاس دين وميراليم بيانيتش وفوتشينك تشيزيني ودانيلي دي روسي.

صلاح ارتدى قميص روما لمدة موسمين سجل خلالهما 34 هدفا وصنع 22 في 83 مباراة بجميع المسابقات.

ومنذ انتقاله إلى ليفربول ساهم صلاح في تسجيل 148 هدفا وصناعة 56 خلال 230 مباراة.

دجيكو بقميص روما خاض 260 عقب انتقاله من مانشستر سيتي، وسجل خلالها 119 هدفا وصنع 55، وأصبح رابع أكثر هداف في تاريخ الجيالوروسي.

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