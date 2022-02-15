تقرير: مدرب اتحاد جدة لن يتعجل عودة حجازي.. ودخوله المرحلة الأخيرة من فترة التأهيل

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 12:58

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - مصر

أفادت تقارير سعودية بأن الروماني كوزمين كونترا مدرب فريق اتحاد جدة لن يتعجل عودة مدافعه أحمد حجازي قبل الشفاء تماما من الإصابة.

وأصيب حجازي في العضلة الضامة خلال مباراة مصر والمغرب بكأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن كونترا لا يريد استعجال عودة المدافع المصري للمشاركة في المباريات، وتأجيل ذلك إلى أن يصبح جاهزا بنسبة 100% خوفا من تفاقم الإصابة.

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وأشار التقرير إلى أن الجهازين الطبي والإداري بنادي اتحاد جدة في تواصل مستمر مع حجازي من أجل متابعة حالته الصحية، إذ يُجري برنامجه التأهيلي في ألمانيا.

وسيعود مدافع فيورنتينا السابق إلى مدينة جدة الأسبوع المقبل لإكمال المرحلة الأخيرة من فترة التأهيل، حسب التقرير.

حجازي يتواجد في ألمانيا منذ أسبوعين، للخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي، بالاتفاق بين ناديه ومنتخب مصر.

وأنهى منتخب مصر كأس أمم إفريقيا في مركز الوصافة بعد الخسارة أمام منتخب السنغال.

وعلم FilGoal.com أن إصابة حجازي ستمنعه من اللحاق بمباراتي أسود التيرانجا بتصفيات كأس العالم في 25 و28 مارس المقبل.

ويسعى منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة عموما، من خلال تخطي السنغال في مباراتي ذهاب وإياب في الأسبوع الأخير من مارس المقبل.

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد مواجهتي مصر والسنغال، في الدور النهائي لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويواجه الفراعنة أسود التيرانجا في استاد القاهرة يوم 25 مارس المقبل، في التاسعة مساءا.

ويقام لقاء الإياب على ملعب ديامناديو بضواحي العاصمة السنغالية داكار يوم 28 مارس في التاسعة مساءا.

أحمد حجازي اتحاد جدة مصر السنغال
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