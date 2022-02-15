عودة نيمار وثنائي السنغال في قائمة نارية لـ باريس أمام ريال مدريد

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 12:11

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

أعلن باريس سان جيرمان قائمته لمواجهة ضيفه ريال مدريد اليوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعاد نيمار نجم البرازيل للقائمة بعد غياب شهرين ونصف، بينما غاب سيرخيو راموس المدافع المخضرم بسبب الإصابة.

وضمت القائمة ثنائي السنغال، إدريسا جاي وعبده دياللو، الذي توج قبل أيام بكأس إفريقيا 2021.

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وجاءت القائمة:

كيلور نافاس وأشرف حكيمي وبرينسل كيمبيمبي وماركينوس وماركو فيراتي وكيليان مبابي ولياندرو باريديس وماورو إيكاردي ونيمار وأنخيل دي ماريا ودانيلو وكولن داجبا وجورجينيو فينالدوم ولايفين كورزاوا وأندير هيريرا وعبده دياللو وجوليان دراكسلر وتيلو كيهرير ونونو مينديش وإدريسا جاي وليونيل ميسي وشابي سيمونس وجيانلويجي دوناروما وأليكساندر ليتيلييه.

وتنطلق المباراة الساعة 10 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.

وسيجري لقاء الإياب في 9 مارس المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

باريس سان جيرمان ريال مدريد دوري أبطال أوروبا نيمار
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