قبل أن تشاهد.. تذكر القاعدة الثورية الجديدة في دوري أبطال أوروبا

ينطلق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليل الثلاثاء بقواعد جديدة، أبرزها إلغاء قاعدة استمرت لـ57 عاما.

انطلاقا من النسخة الجارية، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في جميع مسابقات الأندية حال سجل الفريقان نفس عدد الأهداف في مجموع المباراتين.

وتعمل القاعدة منذ 57 عاما، إذ تعني أن من سجل عدد أهداف أكبر خارج أرضه هو الفائز في مباريات الذهاب والإياب في حال انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل.

ولكن بعد قرار إلغائها ففي حالة سجل الفريقان نفس عدد الأهداف أي انتهت مباراة الذهاب 1-0 والإياب 2-1 على سبيل المثال سيتم اللجوء لشوطين إضافيين وحال لم يسجل الفريقان أي أهداف يتم اللجوء لركلات الترجيح.

ونظرا لأن الأهداف خارج الأرض لم تعد تمنح أهمية إضافية لتحديد التعادل فسيتم إلغائها أيضا من المعايير المستخدمة لتحديد التصنيف عندما يتساوى فريقان أو أكثر في النقاط في مرحلة المجموعات.

قاعدة الأهداف خارج الأرض تم تطبيقها لأول مرة في موسم 1965-1966 لتشجيع الفرق على الهجوم خارج ملعبها وكسر نتيجة التعادل.

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من ضمن القواعد الجديدة التي تطبق هذا الموسم أيضا، هي جلوس 12 لاعبا على مقاعد البدلاء، وإمكانية الدفع بـ5 منهم كحد أقصى خلال الـ90 دقيقة، خلال 3 توقفات.

مع إمكانية إجراء تبديل سادس في حالة انتقال المباراة إلى الوقت الإضافي.

كما يمكن للاعب الذي شارك في النصف الأول من الموسم مع فريق وانتقل إلى فريق آخر خلال شهر يناير، المشاركة في الأدوار الإقصائية مع فريقه الجديد، على عكس القاعدة التي تم تطبيقها لسنوات طويلة.

وينطلق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بمباراتي باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد، وسبورتنج لشبونة ضد مانشستر سيتي.