مدافع سيتي: لدينا ما يكفي للتتويج بدوري أبطال أوروبا

يرى جواو كانسيلو أن فريقه لا ينقصه شيء من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ويشعر أن الفريق السماوي يستحق الفوز بهذا اللقب الصعب.

منذ أن تولى بيب جوارديولا مسؤولية تدريب سيتي في صيف 2016، سيطر الفريق السماوي على كرة القدم الإنجليزية، إذ فاز بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة ألقاب لكأس الرابطة، لكنه فشل في تحقيق دوري الأبطال.

وقال كانسيلو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن فريق قوي للغاية، اللاعبون يعرفون كيف يتعاملون مع ضغوط الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكننا نواجه أفضل الفرق في أوروبا".

سيلعب سيتي لقاء ذهاب دور الـ16 من النسخة الحالية أمام سبورتنج لشبونة في البرتغال يوم الثلاثاء.

وأضاف "نحن بحاجة إلى التعامل مع الضغط. هذا النادي يستحق الفوز بدوري أبطال أوروبا. هذا ما يعمل من أجله هذا النادي. وهذا ما نحاول القيام به هذا الموسم".

وتابع البرتغالي "منذ أن كنت هنا، فاز زملائي بكل الألقاب المحلية ولكن ليس دوري أبطال أوروبا حتى الآن".

وشدد "لسنا ملزمين بالفوز بدوري الأبطال ولكننا نلعب كل عام راغبين في الفوز به. إنها بطولة مرموقة، أفضل الفرق في أوروبا تلعب فيها، ولدينا اللاعبين للقيام بذلك".

وأتم كانسيلو "إنها منافسة صعبة للغاية. لكننا نحاول الفوز في كل مسابقة نتنافس فيها".

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