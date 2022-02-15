قبل مواجهة الثلاثاء.. أحمد سامي لم يفز أبدا على الزمالك

مواجهة جديدة تجمع المدرب أحمد سامي بالزمالك حين يحل الأخير ضيفا على سموحة اليوم الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز.

لقاء ليس الأول للمدرب البالغ عمره 49 عاما ضد حامل اللقب.

في 6 مواجهات سابقة لسامي ضد الزمالك لم يعرف طعم الانتصار.

خسر 5 مباريات وتعادل مرة كانت بنتيجة 3-3 في موسم 2019-2020.

سامي خسر أمام الزمالك مع طلائع الجيش، النجوم، و3 مرات مع سموحة.

ومن بين المباريات الست لعب سامي ضد الفرنسي باتريس كارتيرون مرتين.

الأولى كانت في مباراة الـ3-3، والثانية حسمها مدرب الزمالك في مايو الماضي بنتيجة 2-1.