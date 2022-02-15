مواعيد مباريات اليوم 15 فبراير 2022.. الزمالك ويونايتد ولقاء مرتقب بين باريس وريال مدريد

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 10:03

كتب : FilGoal

الزمالك يتعادل بهدف الونش أمام بترو أتلتيكو

يحل الزمالك ضيفا اليوم الثلاثاء على سموحة في الدوري المصري الممتاز (5:30 مساء - أون تايم سبورتس 1).

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يلعب مانشستر يونايتد ضد ضيفه برايتون (10:15 مساء - beIN Premium 3).

وينطلق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ويلعب باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد (10 مساء - beIN Premium 1).

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