الإسماعيلي ينفي إقالة خوان براون حال الهزيمة من بيراميدز

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 23:34

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - بيان رسمي

نفى مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي ما تردد من أنباء عن إقالة المدير الفني للفريق خوان براون حال الهزيمة من بيراميدز.

ويواجه الإسماعيلي منافسه بيراميدز الأربعاء المقبل في ملعب الدفاع الجوي في تاسع جولات الدوري.

ونشر الإسماعيلي بيانا عبر موقعه الرسمي جاء كالتالي:

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أعرب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي، عن استيائه الشديد لما نشر اليوم بشأن إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني خوان براون في حالة الخسارة أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري العام.

وأكد أنه لن يقف مكتوفي الأيدي أمام تلك الأخبار التي تهدف لزعزعة الاستقرار داخل الفريق في هذا التوقيت الحرج خاصة مع تكرر نشر هذا الخبر قبل كل مباراة للدراويش.

وإذ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي يحتج علي هذه الأخبار فأنه يهيب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة محرر هذه الأخبار الكاذبة وبشأن تلك التجاوزات والأخبار الغير صحيحة والتي لم تصدر من أي مسئول داخل النادي بل هي من وحي خيال المحرر.

ويهيب مجلس إدارة الإسماعيلي، كافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن النادي بصفة عامة وفريق الكرة بصفة خاصة في ظل التعاون الجاد والتواصل المستمر بين المركز الإعلامي للنادي مع الجميع حتى يعود إلي مكانته الطبيعية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب بثلاث نقاط.

وتولى خوان براون مهمة تدريب الدراويش في شهر نوفمبر الماضي وقاد الفريق في خمس مباريات بالدوري تعادل ثلاث مرات وهُزم مرتين.

وفي كأس الرابطة فاز مرتين وتعادل ثلاث مرات ليتأهل إلى نصف النهائي.

الإسماعيلي خوان براون
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