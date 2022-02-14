استاد القاهرة: جاهزون لمباراة السنغال من الغد.. ولا مشكلة في عدد الجمهور

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 23:17

كتب : FilGoal

استاد القاهرة

شدد علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، على جاهزية الملعب لاستضافة مباراة منتخب مصر ضد السنغال في ذهاب الدور المؤهل لكأس العالم 2022.

وقال درويش عبر أون تايم سبورت 2: "استاد القاهرة جاهز لمباراة السنغال من الغد، لدينا خطة للمرور على كل المرافق لكي نحل أي مشكلة سنعالجها قبل المباراة بأسبوعين".

وأردف "لا قلق من أرضية الملعب على الإطلاق. نريد أن يكون منتخب مصر مرتاحا نفسيا ويجد راحته في كل خطوة في استاد القاهرة".

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وأتم "كلنا في خدمة منتخب مصر، لن يدخل الملعب غيرهم بعد توقف الدوري سواء للتدريب أو التفقد. جاهزون لاستضافة المباراة بالسعة الكاملة للاستاد".

ومن المنتظر أن يستضيف استاد القاهرة المواجهة الكبرى بحضور 50 ألف متفرج كما أعلن اتحاد الكرة في وقت سابق.

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي، والذي خسر أمامه في نهائي أمم إفريقيا، في مواجهتين بالأسبوع الأخير من مارس، لتحديد المتأهل إلى مونديال قطر 2022.

ويطمح منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة عموما.

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