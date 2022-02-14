الغندور يدير مباراة سموحة والزمالك

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 23:17

كتب : FilGoal

طارق حامد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الثاني في سموحة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الجولة التاسعة من الدوري.

ويتولى أحمد الغندور إدارة مباراة سموحة والزمالك التي تقام في تمام الساعة 5:30 مساء في استاد برج العرب.

ويعاونه كل من هاني خيري ومحمد محمود لطفي، ونادر قمر الدولة حكما رابعا.

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والثنائي محمد سلامة وسامي هلهل للفيديو.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الرابع بـ15 نقطة.

أما مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب يديرها محمود عاشور ويعاونه كل من أسامة السيد وأحمد عبد الغني. ومحمود وفا حكما رابعا.

وطارق مجدي ومحمد علاء هاشم للفيديو.

ويأتي المحلة في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يحل المقاولون في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

الزمالك سموحة الدوري المصري
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