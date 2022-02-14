قائمة بيراميدز – ضم رمضان صبحي وعبد الله السعيد وأحمد فتحي لملاقاة الإسماعيلي

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 23:09

كتب : محمود عزت

عبد الله السعيد

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه المستدعاة للقاء الإسماعيلي يوم الأربعاء في ملعب الدفاع الدوي في الجولة التاسعة من الدوري.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- المهدي سليمان

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في الدفاع: علي جبر- أسامة جلال- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي- حسين السيد

في الوسط: عمر جابر- إسلام عيسى- رمضان صبحي- محمد صادق- نبيل عماد "دونجا"- إبراهيم توريه- وليد الكرتي- عبد الله السعيد -إبراهيم عادل- محمود صابر

في الهجوم: فاجري لاكاي- دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعدما خاض سبع مباريات.

أما الإسماعيلي فيأتي في المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب بثلاث نقاط.

بيراميدز الإسماعيلي في الدوري
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