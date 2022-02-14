قائمة بيراميدز – ضم رمضان صبحي وعبد الله السعيد وأحمد فتحي لملاقاة الإسماعيلي
الإثنين، 14 فبراير 2022 - 23:09
كتب : محمود عزت
أعلن إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه المستدعاة للقاء الإسماعيلي يوم الأربعاء في ملعب الدفاع الدوي في الجولة التاسعة من الدوري.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي- المهدي سليمان
في الدفاع: علي جبر- أسامة جلال- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي- حسين السيد
في الوسط: عمر جابر- إسلام عيسى- رمضان صبحي- محمد صادق- نبيل عماد "دونجا"- إبراهيم توريه- وليد الكرتي- عبد الله السعيد -إبراهيم عادل- محمود صابر
في الهجوم: فاجري لاكاي- دودو الجباس
ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعدما خاض سبع مباريات.
أما الإسماعيلي فيأتي في المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب بثلاث نقاط.
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