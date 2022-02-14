بمشاركة كهربا.. هاتاي سبور ينتصر على جوزتبه في الدوري التركي

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 22:25

كتب : FilGoal

كهربا - هاتاي سبور

فاز هاتاي سبور على ضيفه جوزتبه في الدوري التركي اليوم الإثنين بهدفين لهدف في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة.

محمود كهربا

النادي : هاتاي سبور

وأقيمت المباراة على ملعب هاتاي.

وشارك محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي المعار إلى هاتا أساسيا في المباراة قبل خروجه مستبدلا في الدقيقة 65.

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افتتح مامي ضيوف أهداف المباراة لصالح هاتاي سبور في الدقيقة 36.

وأضاف أيوب الكعبي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 45.

وقلص حليل أكبونار النتيجة بهدف أول لجوزتبه في الدقيقة 59.

وأصبح هذا أول انتصار يحصده كهربا مع فريقه الجديد في الدوري التركي بعد أربع مباريات خاضها مع الفريق.

إذ أن هاتاي سبور خسر مرتين وتعادل مرة قبل انتصاره اليوم.

ووصل رصيد هاتاي سبور إلى 39 نقطة يحتل بهم المركز السابع في جدول الترتيب بفارق نقطة عن المركز الرابع والمؤهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

ويحتل المركز الرابع إسطنبول باشاك شهير الذي يلعب له محمود حسن "تريزيجيه" معارا من أستون فيلا ولكن الفريق خاض لقاء أقل من هاتاي سبور.

فيما يأتي جوزتبه في المركز الـ16 بـ27 نقطة.

كهربا هاتاي سبور الدوري التركي
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