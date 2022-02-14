مؤتمر ليلة الأبطال - جوارديولا: لن أصبح سير أليكس فيرجسون.. والفوز والخسارة أمور عشوائية

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 22:17

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي - جوارديولا

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن حظوظه في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة سبورتينج لشبونة في دور الـ16.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "تحقيق شيء أفضل من الموسم الماضي ليس سهلا. نحن سعداء بالوصول إلى هذه المرحلة. أعرف مدى أهمية دوري أبطال أوروبا، ولكننا نأخذ كل مباراة في الدوري الإنجليزي بجدية".

وأضاف "رأيتم كم كان نورويتش صعبا في المباراة الماضية. الثقة دائما مرتفعة، ليس الآن فقط بل في المواسم الماضية".

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وعن المطالبة المتكررة بالفوز بهذه البطولة قال جوارديولا: "اطلبوا ما تريدون قدرما يمكنكم. هذا لا يزعجني، بل إنه يعني أننا هنا في دوري أبطال أوروبا، وإنه شرف لنا أن نسافر إلى البرتغال ونحاول الفوز بالمباراة".

وتابع "في الملعب نأخذ فرصنا. الأمر لا يتعلق بما نريده وما لا نريده بل باللاعبين على أرض الملعب".

وعن اعتبار عدم الفوز بدوري الأبطال كفشل قال بيب: "قضيت الكثير في هذا العمل كمدرب، ويتم انتقادك دائما إن لم تأتِ بالنتائج. هذه ليست مشكلة فنحن نعرف معاييرنا وأنا أتقبل كل شيء".

أما عن إمكانية استمراره في مانشستر سيتي لفترة تتراوح بين 10 و15 عاما قال جوارديولا: "لن أصبح سير أليكس فيرجسون".

وقضى فيرجسون أكثر من ربع قرن في قيادة مانشستر يونايتد، حيث تولى المهمة عام 1986 حتى اعتزاله عام 2013.

واختتم "في النهاية الفوز أو الخسارة أمور عشوائية. أنت لا تعرف ما الذي سيحدث. نحن هنا لنحاول بأفضل ما لدينا وحتى الآن ليس لدينا أي ندم".

وكان مانشستر سيتي قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على يد تشيلسي بهدف نظيف.

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