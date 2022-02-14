وزير الرياضة يلتقي بمجلس إدارة الزمالك الجديد

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 21:52

كتب : أحمد الخولي

مجلس إدارة الزمالك مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجلس إدارة نادى الزمالك الجديد برئاسة مرتضى منصور، في مكتبه بالوزارة، بعد فوز قائمة منصور بانتخابات النادي يوم الجمعة الماضي.

وبحسب وزارة الرياضة، فإن اللقاء تناول خطة مجلس الإدارة للنادي، على مستوى الأنشطة والفرق الرياضية المختلفة بالنادي.

وكذلك، تناول الاجتماع خطة المجلس لأعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على المشاركة فى العملية الانتخابية، والتواجد بكثافة يوم الانتخابات لاختيار من يمثلهم في مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات مقبلة فى إطار الحرص على استقرار النادي، بحسب بيان الوزارة.

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وبحسب البيان، قال وزير الشباب والرياضة إن نادى الزمالك يعد واحدا من القلاع والكيانات الرياضية الكبرى بمصر، والذى يُقدم للمنتخبات الوطنية الأبطال الرياضيين، بخلاف الانجازات التى تحققها فرق النادي فى مختلف البطولات الدولية.

وتمنى صبحي التوفيق لمجلس إدارة النادي فى أداء مهامه خلال الفترة المقبلة، ومباشرة أعمالهم وفق الأسس والمعايير واللوائح المنظمة فى هذا الشأن.

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