مؤتمر ليلة الأبطال – بنزيمة: مبابي يمكنه اللعب لمدريد.. وإن تحدثنا عن ميسي فنتحدث عن كرة القدم

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 21:03

كتب : FilGoal

كيليان مبابي وكريم بنزيمة - ألمانيا وفرنسا - يورو 2020

قال كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد إن مواجهة مواطنه وزميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي ستكون مميزة كما أكد أنه يمكنه اللعب للفريق الملكي.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويحل ريال مدريد غدا الثلاثاء ضيفا على سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء لملاقاته في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بنزيمة في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين قائلا: "اللعب ضد مبابي سيكون مميزا فنحن زملاء في منتخب فرنسا كما أنه يمكنه اللعب لريال مدريد".

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وعن جاهزيته للمباراة في ظل إصابه قال: "لقد تدربت صباح اليوم وفي الظهيرة وأشعر أنني أفضل بكثير وإن كان بإمكاني اللعب فسأقدم كل ما لدي".

أما عن مواجهة ليونيل ميسي ونيمار قال: "ميسي لاعب غير عادي لقد لعبت ضده كثيرا عندما كان في برشلونة وإن تحدثنا عن ميسي فنحن نتحدث عن كرة القدم".

وأضاف "نيمار لاعب كبير لا أعرف أن كان جاهزا لخضو المباراة أم لا، لكن من الأفضل أن يلعب فهو مثل ميسي لاعب قوي وجيد".

وعن ترشيح فريقه للفوز قال: "لا يوجد أي فريق مرشح للفوز في كرة القدم اليوم، يمكن للعديد من الفرق التأهل للنهائي ومن يريد أكثر يمكنه الفوز، فمستوى الجميع متقارب جدا".

وبسؤاله عن إلغاء احتساب الهدف المسجل خارج الأرض بهدفين حال التعادل "لا يغير أي شيء لقد أتينا للفوز ونريد تسجيل الأهداف".

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