مؤتمر ليلة الأبطال – أنشيلوتي: باريس خطير في المرتدات.. ومبابي سيلعب بكل قوته ضدنا

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريدي إن باريس سان جيرمان منافس فريقه المقبل يمتاز بالخطورة في الهجمات المرتدة وعليهم الحذر منها.

ويحل ريال مدريد غدا الثلاثاء ضيفا على سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء لملاقاته في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين قائلا: "نثق في أنفسنا وسنخوض مباراة صعبة ضد خصم صعب في مباراة يمكن أن تقام في النهائي".

وأكمل "أنا سعيد بالوقت الذي قضيته في باريس وماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق يقوم بعمل رائع فليس من السهل تدريب فريق تحت ضغط كبير".

وتابع المدرب الإيطالي حديثه "الضغط الواقع على الفريقين هو نفسه ويجب ألا نفكر كثيرا في المستقبل وباريس فريق رائع وخطير جدا في الهجمات المرتدة.

وأردف "أما نحن فنلعب بذات طريقتنا من اللعب السريع واللعب العمودي، الفريقان متشابهان وعلينا أن نقدم أداء متكاملا".

وعن مواجهة كيليان مبابي الذي ربطته التقارير بالانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل قال: "كل اللاعبين الذين سيلعبون غدا سيركزون على تحقيق أقصى استفادة لفريقهم مثلما سيفعل كريم بنزيمة أو فينيسيوس جونيور، لدينا نفس الرغبة في الفوز باللقب في النهاية".

وأتم أنشيلوتي حديثه "أنا سعيد هنا ومسرور لتدريب ريال مدريد وأستمتع بهذا أكثر من أي وقت مضى".