بعد رباعية الأهلي.. الهلال يفسخ تعاقده مع جارديم ويعين مدرب بيراميدز السابق

أعلن نادي الهلال السعودي عن فسخ التعاقد مع مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم.

وقال بيان النادي السعودي: "قرر مجلس إدارة النادي برئاسة سعادة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم البرتغالي ليوناردو جارديم بالتراضي".

وأضاف "قدم المجلس شكره وتقديره لجارديم على ما قدمه طوال فترة عمله في النادي متمنيا له التوفيق في مسيرته العملية".

وفي المقابل، أعلن الهلال بعد لحظات من رحيل جارديم، التعاقد مع مدربه السابق والذي سبق له تدريب بيراميدز في مصر، رامون دياز، حيث يقود الأرجنتيني الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

📃 #الهلال ينهي علاقته التعاقدية مع "جارديم" بالتراضي pic.twitter.com/zyAdYwJcQe

— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 14, 2022

وتوج دياز خلال فترته مع الهلال بالدوري وكذلك كأس الملك كما قاد الفريق للوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يخسره لصالح أوراوا الياباني.

وكان الهلال قد حصل على المركز الرابع للمرة الثانية في تاريخه بكأس العالم للأندية وفشل في تحقيق الميدالية الأولى.

أما الأهلي فحقق البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، بعد الفوز على الهلال برباعية دون رد.