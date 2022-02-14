بعد رباعية الأهلي.. الهلال يفسخ تعاقده مع جارديم ويعين مدرب بيراميدز السابق

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 19:45

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال - كأس العالم للأندية - محمد هاني

أعلن نادي الهلال السعودي عن فسخ التعاقد مع مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم.

وقال بيان النادي السعودي: "قرر مجلس إدارة النادي برئاسة سعادة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم البرتغالي ليوناردو جارديم بالتراضي".

وأضاف "قدم المجلس شكره وتقديره لجارديم على ما قدمه طوال فترة عمله في النادي متمنيا له التوفيق في مسيرته العملية".

أخبار متعلقة
توابع الخسارة من الأهلي.. تقارير: رحيل جارديم عن الهلال السعودي واختيار البديل طبيب الأهلي يكشف حالة ثلاثي الفريق بعد مواجهة الهلال اختبر معلوماتك عن مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية

وفي المقابل، أعلن الهلال بعد لحظات من رحيل جارديم، التعاقد مع مدربه السابق والذي سبق له تدريب بيراميدز في مصر، رامون دياز، حيث يقود الأرجنتيني الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

📃 #الهلال ينهي علاقته التعاقدية مع "جارديم" بالتراضي pic.twitter.com/zyAdYwJcQe

وتوج دياز خلال فترته مع الهلال بالدوري وكذلك كأس الملك كما قاد الفريق للوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يخسره لصالح أوراوا الياباني.

وكان الهلال قد حصل على المركز الرابع للمرة الثانية في تاريخه بكأس العالم للأندية وفشل في تحقيق الميدالية الأولى.

أما الأهلي فحقق البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، بعد الفوز على الهلال برباعية دون رد.

الهلال الأهلي ليوناردو جارديم الأهلي رامون دياز
نرشح لكم
توابع الخسارة من الأهلي.. تقارير: رحيل جارديم عن الهلال السعودي واختيار البديل "الهلال الرابع بـ الـ 4".. ردود أفعال صحف السعودية بعد خسارة الهلال أمام الأهلي مصطفى فتحي يسجل هدفين.. التعاون يضرب الرائد بثلاثية مؤتمر مدرب الهلال: لم نحترم الأهلي بالشكل المطلوب.. والاستهتار كلفنا الخسارة الثقيلة
أخر الأخبار
مؤتمر ليلة الأبطال – بنزيمة: مبابي يمكنه اللعب لمدريد.. وإن تحدثنا عن ميسي فنتحدث عن كرة القدم 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر ليلة الأبطال – أنشيلوتي: باريس خطير في المرتدات.. ومبابي سيلعب بكل قوته ضدنا 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في إفريقيا - مدرب صنداونز يعلن غياب سيرينو عن مواجهة الأهلي 54 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بعد رباعية الأهلي.. الهلال يفسخ تعاقده مع جارديم ويعين مدرب بيراميدز السابق ساعة | السعودية
استمرار النتائج السلبية للفريقين.. تعادل بين المقاصة وطلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف تفاصيل فوز الزمالك بقضيته ضد معروف يوسف 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يقيد محمد عبد المنعم في قائمته الإفريقية 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بوكيتينو يكشف موقف نيمار من مواجهة ريال مدريد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية