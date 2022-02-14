استمرار النتائج السلبية للفريقين.. تعادل بين المقاصة وطلائع الجيش

تعادل مصر للمقاصة سلبيا مع طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ9 من الدوري المصري، والتي أقيمت بملعب الكلية الحربية.

وفشل مصر للمقاصة في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي في الدوري المصري.

كما فشل طلائع الجيش في تحقيق الانتصار للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة.

ووصل المقاصة للنقطة رقم 8 في المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 6 في المركز الـ16.

ولم يحقق الفريق العسكري أي فوز حتى الآن في الدوري مع مدربه الجديد طارق العشري.

ويلعب المقاصة المباراة المقبلة ضد الأهلي في الدوري، بينما يواجه طلائع الجيش نظيره فاركو.