في الجول يكشف تفاصيل فوز الزمالك بقضيته ضد معروف يوسف

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 19:14

كتب : أحمد شوقي صلاح

معروف يوسف - الزمالك - ديتشا

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك فوز ناديه بقضيته ضد لاعب الفريق السابق والحالي للبنك الأهلي معروف يوسف بعد إعلان اللاعب سابقا حصوله حكم بتغريم الفارس الأبيض، فما هي التفاصيل؟ FilGoal.com يكشف.

معروف يوسف

النادي : البنك الأهلي

الزمالك

تقدم معروف يوسف في 28 فبراير 2021 بشكوى ضد الزمالك بعد فسخ تعاقده النادي من جانب واحد في ديسمبر 2020.

وفي 15 يوليو 2021 حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح اللاعب ووقعت غرامة على الزمالك بالإضافة لفوائد التأخير وصلت إلى 8 ملايين جنيه.

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وقام الزمالك بالاستئناف على حكم فيفا وقدم الزمالك دفوعه من خلال جلسة استماع أقيمت في 7 يناير 2022 وطالب النادي بتغريم اللاعب.

وفي 11 فبراير من العام الجاري تم الحكم لصالح الزمالك بعد إلغاء حكم فيفا وأصبح موقف الزمالك قانونيا ولكن تم رفض طلب تغريم اللاعب من قبل المحكمة الرياضية.

إذ ان المحكمة الرياضية وذلك استنادا على عدم طلب النادي التعويض في وقت مناقشتها في فيفا.

وانضم معروف يوسف إلى الزمالك قادما من اتحاد الشرطة في عام 2014.

وتخللت فترته مع الزمالك الإعارة إلى الشرطة العراقي والمقاولون العرب قبل رحيله صوب البنك الأهلي.

معروف يوسف الزمالك
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