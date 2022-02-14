بوكيتينو يكشف موقف نيمار من مواجهة ريال مدريد

تحدث ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان عن البرازيلي نيمار نجم الفريق العائد لتوه من الإصابة، وذلك قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي بصورة مقتضبة: "كل شيء ممكن".

رغم ذلك أوضح المدرب الأرجنتيني أنه اتخذ قراره بالفعل بشأن مشاركة نيمار ضد الملكي، إلا أنه رفض الكشف عنه.

في الإطار ذاته قال ماركينيوس مدافع الفريق في المؤتمر: "نيمار بحالة جيدة ويتحلى بالثقة، إنه وقت بذل الجهد".

وأضاف "إذا رأيناه غدا في الملعب سيقدم 100% مما لديه".

وظهر نيمار في التدريبات الجماعية اليوم -الإثنين- قبل مواجهة ريال مدريد غدا في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال.