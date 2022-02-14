العجيزي لـ في الجول: لن ندافع ضد الزمالك.. وهذا أقوى خطوطه

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 18:40

كتب : هاني العوضي

احتفال لاعبي سموحة بهدف عبد الكبير الوادي في شباك الأهلي

قال هاني العجيزي المدرب العام لسموحة إن فريقه لن يعهد لتغيير طريقته ضد الزمالك وأنهم يعملون بطريقة واحدة في كل مبارياته.

ويواجه سموحة منافسه الزمالك غدا الثلاثاء في ملعب برج العرب في تاسع جولات الدوري المصري.

وتحدث العجيزي لـFilGoal.com قائلا: "مباراة الغد مثل أي مباراة نسير بنظام عمل واحد نواجه الأهلي أو الزمالك طريقة لعبنا واحدة، بلا شك الزمالك فريق كبير ومواجهة صعبة ولكن الفوز ليس صعبا".

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وعن أخطر شيء في الزمالك قال: "كل خطوط الزمالك بها خطورة وبدليل التغيرات التي حدثت في خط هجومه ضد بترو أتليتكو ونثق في لاعبينا ولن ندافع بشكل بحت".

وعن غيابات الفريق في المباراة قال: "أحمد رمضان "بيكهام" ومروان حمدي سيغيبان للإيقاف وهناك بعض الإصابات كذلك لكن المتواجدين قادرين على تعويض الغيابات".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض ثماني مباريات.

أما سموحة فيأتي رابعا بـ15 نقطة بعدما خاض عدد المباريات ذاته.

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