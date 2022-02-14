حكيمي: ريال مدريد كان يمكنه استعادتي ولكنه رفض الرهان

تحدث المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي عن فترته مع ريال مدريد الإسباني وانتقاله منه إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وقال حكيمي في تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "حين غادرت إلى إنتر، كان هناك خيار إعادة شراء لصالح ريال مدريد، ولكنهم لم ينفذونه".

وأضاف "أعتقد أن ريال مدريد لم يرغب في الرهان عليّ بنفس قدر الأندية الأخرى".

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن ريال مدريد رفض معادلة عرض باريس سان جيرمان لشراء حكيمي من إنتر في الصيف الماضي، رغم أنه كان يملك الأولوية.

وكان المغربي الذي نشأ في صفوف الميرينجي غادر للمرة الأولى في صيف 2018 معارا إلى بوروسيا دورتموند لمدة عامين.

وبعد العودة في صيف 2020 انتقل حكيمي إلى إنتر ميلان مقابل 43 مليون يورو، لينتقل في العام التالي إلى باريس سان جيرمان مقابل 66.5 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

يذكر أن حكيمي شارك مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، حيث غادر من ربع النهائي على يد منتخب مصر بالخسارة في الأوقات الإضافية بهدفين مقابل هدف وحيد.