حكيمي: ريال مدريد كان يمكنه استعادتي ولكنه رفض الرهان

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 18:17

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

تحدث المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي عن فترته مع ريال مدريد الإسباني وانتقاله منه إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وقال حكيمي في تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "حين غادرت إلى إنتر، كان هناك خيار إعادة شراء لصالح ريال مدريد، ولكنهم لم ينفذونه".

وأضاف "أعتقد أن ريال مدريد لم يرغب في الرهان عليّ بنفس قدر الأندية الأخرى".

أخبار متعلقة
إعادة اللقاء وعقوبات إيقاف.. قرارات فيفا بشأن مباراة البرازيل والأرجنتين بونو لـ في الجول: لم أقصد انتقاد خليلوزيتش.. والصحافة المغربية نقلت كلامي بشكل خاطيء مدافع برشلونة يعتذر لـ إسبانيول بعد إشارته المؤسفة

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن ريال مدريد رفض معادلة عرض باريس سان جيرمان لشراء حكيمي من إنتر في الصيف الماضي، رغم أنه كان يملك الأولوية.

وكان المغربي الذي نشأ في صفوف الميرينجي غادر للمرة الأولى في صيف 2018 معارا إلى بوروسيا دورتموند لمدة عامين.

وبعد العودة في صيف 2020 انتقل حكيمي إلى إنتر ميلان مقابل 43 مليون يورو، لينتقل في العام التالي إلى باريس سان جيرمان مقابل 66.5 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

يذكر أن حكيمي شارك مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، حيث غادر من ربع النهائي على يد منتخب مصر بالخسارة في الأوقات الإضافية بهدفين مقابل هدف وحيد.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي أشرف حكيمي ريال مدريد
نرشح لكم
مبابي يحسم فوزا قاتلا لـ باريس سان جيرمان في +93 أمام رين ليكيب: باريس سان جيرمان يضع "خطة طوارئ" حال رحيل مبابي تقارير: زيدان طلب من إدارة باريس سان جيرمان التعاقد مع رونالدو سان جيرمان يكتسح ليل بخماسية ويواصل التحليق بصدارة الدوري
أخر الأخبار
فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 10 دقيقة | منتخب مصر
مدرب الهلال: لن أجعل فريقي يشاهد مباريات الأهلي في مونديال الأندية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
باريس وريال مدريد – لا رونالدو ولا راموس.. ميسي يجدد العداء وأزمة ولاء مبابي ساعة | تقرير في الجول
سلة – سبنسر يتحدث عن تجنيسه للعب مع مصر.. ورسالة مدرب المنتخب ساعة | رياضات أخرى
رئيس المريخ: نتمنى حضور 10 آلاف متفرج لمباراتنا مع الأهلي.. وهذا سبب عدم ضم محمد فخري ساعة | دوري أبطال إفريقيا
لاعب المقاصة يكشف لـ في الجول حالته بعد بلع لسانه.. وطبيب طلائع الجيش يوضح كيف أنقذه ساعة | الدوري المصري
الهلال السوداني: حصلنا على موافقة بحضور 25 ألف مشجعا لمباراة الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
رئيس الهلال: سنأمن بعثة الأهلي بشكل كامل أثناء تواجدها في السودان ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية