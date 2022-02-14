قائمة الزمالك – استدعاء ثلاثي شاب.. واستمرار غياب طارق حامد ضد سموحة

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 18:06

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

حسام أشرف - مران الزمالك - الصورة من موقع الزمالك

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة فريقه المستدعاة للقاء سموحة غدا الثلاثاء في تاسع جولات الدوري المصري.

وشهدت القائمة انضمام الحارس الشاب السيد عطية والمدافع محمد طارق والمهاجم حسام أشرف، مع استمرار استدعاء ماجد هاني.

فيما استمر غياب طارق حامد للإصابة.

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وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد أبو جبل- السيد عطية

في الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود حمدي "الونش"- محمود علاء- محمد عبد الغني- محمد عبد الشافي- أحمد فتوح- عبد الله جمعة- محمد طارق

في الوسط: إسلام جابر- محمد أشرف "روقا"- إمام عاشور- يوسف إبراهيم "أوباما- ماجد هاني- أحمد سيد "زيزو"- محمد أوناجم- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بنشرقي- رزاق سيسيه

في الهجوم: سيف الدين الجزيري- عمر السعيد- حسام أشرف

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض ثماني مباريات.

أما سموحة فيأتي رابعا بـ15 نقطة بعدما خاض عدد المباريات ذاته.

الزمالك سموحة في الدوري
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