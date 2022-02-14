خبر في الجول – صعوبة في لحاق حجازي بمواجهتي السنغال
الإثنين، 14 فبراير 2022 - 17:49
كتب : أمير عبد الحليم
أصبح من الصعب لحاق أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، بمواجهتي الفراعنة الحاسمتين ضد السنغال في تصفيات كأس العالم.
وعلم FilGoal.com أن إصابة حجازي والتي تعرض لها ضد المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، ستمنعه من اللحاق بمباراتي أسود التيرانجا في 23 و29 مارس المقبل.
وتعرض حجازي لإصابة بتمزق في أوتار العضلة الضامة، وتوجه لاعب اتحاد جدة لأحد المراكز الطبية في ألمانيا لتلقي العلاج.
وأنهى منتخب مصر كأس أمم إفريقيا في مركز الوصافة بعد الخسارة أمام منتخب السنغال ذاته.
ويسعى منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة عموما، من خلال تخطي السنغال في مباراتي ذهاب وإياب في الأسبوع الأخير من مارس المقبل.
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